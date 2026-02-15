Starkoch packt aus: Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit
London (Vereinigtes Königreich) - Die Fronten zwischen Brooklyn Beckham (26) und seinen Eltern David (50) und Victoria (51) sind verhärtet. Ein Grund für den öffentlichen Familienstreit: Brooklyns Hochzeit mit dem Model Nicola Peltz (31) vor knapp vier Jahren. Doch was geschah an dem Abend wirklich?
Glaubt man den Worten des ältesten Beckham-Sprösslings, soll insbesondere seine Mutter Victoria dem Nachwuchs-Koch und seiner Frau ihren großen Tag gründlich versaut haben.
Das Ex-Spice-Girl habe sich das Recht auf den ersten Tanz mit dem Bräutigam herausgenommen und sich dabei "völlig unangemessen" an ihren Sohn geschmiegt, so der Vorwurf des 26-Jährigen, der vor wenigen Wochen öffentlich auf Instagram gegen seine berühmten Eltern ausgeholt hatte.
Er selbst habe sich "unwohl und gedemütigt" gefühlt, seine frisch angetraute Ehefrau soll sogar weinend den Saal verlassen haben.
Einer, der an dem besagten Abend im April 2022 mit von der Partie war, ist Starkoch Gordon Ramsay (59), ein guter Freund des Beckham-Clans. Doch seine Wahrnehmung von Victorias angeblich unpassender Tanz-Performance scheint sich nicht mit der des Bräutigams zu decken.
"Da war nichts Anstößiges. Nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und haben getanzt", erinnert sich der Brite im Interview mit der britischen Zeitung The Sun.
Gordon Ramsay appelliert an Brooklyn Beckham: "Vergiss nicht, woher du kommst"
Auch auf die Frage, ob sich die Modedesignerin tatsächlich an Brooklyn gerieben habe, hat Ramsay eine klare Antwort: "Nein! Nichts dergleichen", beteuert er. Es sei lustig gewesen.
Victoria habe wegen der Anschuldigungen ihres Sohnes durchaus "das Recht, verärgert zu sein", so der 59-Jährige, der Brooklyn ins Gewissen redet.
"Er will unbedingt seinen eigenen Weg gehen, und das respektiere ich sehr. Aber vergiss nicht, woher du kommst."
David und Victoria hätten beide so viel Energie in ihre Kinder investiert und ihrem ältesten Sohn schon häufig aus der Patsche geholfen.
Auch wenn der Beckham-Spross aktuell "blind vor Liebe" sei, ist der Starkoch sicher: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Brooklyn versteht, was seine Eltern ihm bedeuten." Zumindest hofft Ramsay das.
