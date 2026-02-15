Starkoch packt aus: Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit

London (Vereinigtes Königreich) - Die Fronten zwischen Brooklyn Beckham (26) und seinen Eltern David (50) und Victoria (51) sind verhärtet. Ein Grund für den öffentlichen Familienstreit : Brooklyns Hochzeit mit dem Model Nicola Peltz (31) vor knapp vier Jahren. Doch was geschah an dem Abend wirklich?

Brooklyn Peltz Beckham (26) und Nicola Peltz (31) gaben sich 2022 das Jawort. © picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

Glaubt man den Worten des ältesten Beckham-Sprösslings, soll insbesondere seine Mutter Victoria dem Nachwuchs-Koch und seiner Frau ihren großen Tag gründlich versaut haben.

Das Ex-Spice-Girl habe sich das Recht auf den ersten Tanz mit dem Bräutigam herausgenommen und sich dabei "völlig unangemessen" an ihren Sohn geschmiegt, so der Vorwurf des 26-Jährigen, der vor wenigen Wochen öffentlich auf Instagram gegen seine berühmten Eltern ausgeholt hatte.

Er selbst habe sich "unwohl und gedemütigt" gefühlt, seine frisch angetraute Ehefrau soll sogar weinend den Saal verlassen haben.

Einer, der an dem besagten Abend im April 2022 mit von der Partie war, ist Starkoch Gordon Ramsay (59), ein guter Freund des Beckham-Clans. Doch seine Wahrnehmung von Victorias angeblich unpassender Tanz-Performance scheint sich nicht mit der des Bräutigams zu decken.

"Da war nichts Anstößiges. Nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und haben getanzt", erinnert sich der Brite im Interview mit der britischen Zeitung The Sun.