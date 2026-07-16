16.07.2026 09:00 Sorgen um Anna-Maria Zimmermann nach Konzertabbruch: "Nehme das, was passiert ist sehr, sehr ernst"

Am Samstag musste Anna-Maria Zimmermann ein Konzert in Halle (Saale) abbrechen und medizinisch behandelt werden. Nun gibt es ein Update zu ihrer Gesundheit.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler, Tamina Porada

Halle (Saale)/Boltenhagen - Die Fans von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (37) machen sich Sorgen. Bei der ersten Ausgabe der Malle-Party "Halle Olé" auf der Peißnitzinsel am Samstag musste sie schon während des ersten Songs ihren Auftritt abbrechen und medizinisch behandelt werden. Nun gibt es ein Update zu ihrer Gesundheit.

Anna-Maria Zimmermann (37) stand bei "Halle Olé" nur wenige Minuten auf der Bühne. © Erik Hohmann Die 37-Jährige erklärte in ihrer Instagram-Story, dass viele Fans ihr geschrieben hätten. "Alles soweit gut bei mir. Ich nehme das, was da Samstag passiert ist, trotzdem sehr, sehr ernst. Vielleicht war es einfach nur eine Vorwarnung", so die Sängerin, die 2005 bei "DSDS" den sechsten Platz belegte. Eigentlich wüsste sie immer sehr gut, wann ihr Körper an sein Erschöpfungslimit kommt, stellte Zimmermann klar und versicherte, dass es ihr vor dem Auftritt in Halle gut ging. Bis es das dann nicht mehr tat: "Ich bin dann auf die Bühne und na ja, dann ist passiert, was passiert ist", erinnerte sie sich. Promis & Stars Versuchter Raubüberfall bei YouTube-Star: "Etwas wirklich Beängstigendes ist passiert" Anna-Maria Zimmermann signalisierte am Samstag selbstständig, dass etwas nicht stimmte. Hinter einem Sichtschutz mit Planen wurde sie minutenlang behandelt. DJ Aaron überbrückte die Wartezeit mit einigen Liedern vom Band. Schließlich wurde die 37-Jährige mit einer Rolltrage von der Bühne gebracht und weiterbehandelt. Oli P. zog seinen Auftritt um einige Minuten vor und setzte die Malle-Party fort. Am Samstag sollte Zimmermann abends noch in Boltenhagen auf der Bühne stehen. Auch das fiel aus. "Es tut mir leid", schrieb sie auf Instagram.

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