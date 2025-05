Protz-Hochzeit von Amazon-Boss Bezos sorgt für Widerstand: "Ganze Stadt tagelang lahmgelegt"

Venedig (Italien) - Wenn die Reichsten der Reichen heiraten, dann wird in aller Regel geklotzt und nicht gekleckert! So hat es auch Amazon-Boss Jeff Bezos (61) geplant, der sich in gut vier Wochen erneut vor den Altar wagt. Die extravaganten Feierlichkeiten werden in Venedig stattfinden. Doch es regt sich lautstarker Widerstand.