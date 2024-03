Felix Neureuther spricht über den Tod seiner Mama Rosi Mittermaier: "Brutal hart"

Felix Neureuther (39) hat den Tod seiner berühmten Mutter gemeinsam mit seiner Familie verarbeitet. © Michael Kappeler/dpa

Es sei "brutal hart" gewesen, sagte der ehemalige Ski-Star am Freitagabend beim "Kölner Treff". Doch Neureuther konnte den Tod zusammen mit seiner Familie verarbeiten. Mittlerweile überwiege die Dankbarkeit, so eine Person in der Familie gehabt zu haben.

"Rein menschlich gesehen: Für mich hat's keine bessere Mama gegeben. Ich glaube, dafür kann man sich sehr glücklich schätzen", so der dreifache Familienvater.

Dass er seine Mutter bis zum Schluss begleiten durfte, habe ihn auch ein Stück weit auf den Tod vorbereitet.

"Worauf wir uns jedoch nicht vorbereiten konnten, war das, was danach los war", erinnerte sich Neureuther.