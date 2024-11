Finch persönlich wie nie: Darum bedeutet ihm sein neuer Song "mehr als alles andere"

Berlin - Seine neue Single hat Finch (34) für eine besondere Person in seinem Leben geschrieben: "Leuchtturm" ist der kleinen Tochter des Rappers gewidmet, die Ende 2022 zur Welt kam.

Hat auch eine ernsthafte Seite: Rapper Finch (34). © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

"Bedeutet mir mehr als alles andere", antwortete der Musiker in seiner Instagram-Story auf eine Fan-Frage zu dem Song. Weiter verriet der 34-Jährige über sein Herzensprojekt: "Persönlicher war ich noch nie."

Aus den sozialen Medien hält der 34-Jährige seine Familie weitgehend heraus. Doch nun will Nils Wehowsky - so der bürgerliche Name des Brandenburgers - offenbar beweisen, dass er mehr kann als stampfenden Bums-Rap für die Kumpels auf der Kirmes.

Das erste Bild vom Videodreh ist in gediegenen Herbstfarben gehalten und zeigt Finch mit seinem Kind auf dem Arm vor einem Leuchtturm. Leicht fiel dem früheren Pöbel-Rapper der Wechsel ins ernsthafte Fach jedoch nicht, wie er zugab.

"Ich habe unzählige Zeilen geschrieben und wieder weggeschmissen. Wochenlang habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen", erklärte Finch.