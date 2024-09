Finch rührt Fans mit emotionalem Statement: "Die schwersten Jahre meines Lebens"

Berlin - Ausverkaufte Konzerte, Features mit den Großen des Landes, Nummer-eins-Alben: Finch (34) gehört aktuell zu den erfolgreichsten deutschen Musikern . Warum das nicht gleichbedeutend mit Glück ist, hat der Rapper nun in einem persönlichen Statement klargestellt.

"2020 bis 2023 waren für mich die schwersten Jahre meines Lebens. Ich habe ständig versucht, davonzulaufen und das Problem irgendwie zu unterdrücken, anstatt mich damit zu befassen", so Finch.

"Wie oft muss ich mir von Menschen anhören: 'Du hast echt das perfekte Leben' oder 'Ich hätte es gerne so wie Du'", begann Finch seinen Text auf Instagram .

Inzwischen sind auch die ganz großen Bühnen für den ehemaligen Vokuhila-Träger Finch nichts Besonderes mehr. © Alexander Prautzsch/dpa

Eine Aussage, die aufhorchen lässt, schließlich feierte der Rapper in dieser Zeit seine größten Erfolge und landete mit zwei Alben auf Platz eins ("Rummelbums", "Dorfdisko zwei") und mit einem Album auf Platz zwei der Charts ("Finchi's Love Tape").

"Auch im Porsche fallen Tränen", sangen jüngst die Schlagerbarden von den Amigos. Wie so viele Vertreter seines Geschlechts versuchte Finch mit seinen Problemen zunächst allein klarzukommen. Für professionelle Hilfe sei sein "männlicher Stolz" zu groß gewesen, erklärte der Brandenburger.

Schließlich griff der Rapper zu Stift und Papier. "Diesmal konnte ich mir den Sch*iß quasi von der Seele schreiben", hieß es in dem Statement. Das Ergebnis in Form des Songs "Das geht vorbei" soll am 4. Oktober erscheinen.

Für seine offenen Worte und den Einblick in eine andere Seite von sich erhielt Finch viel Zuspruch von seinen rund 901.000 Followern auf Instagram. Und auch Kollegin Mia Julia Brückner (37) ließ ein Herz da.