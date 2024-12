21.12.2024 07:00 Frank Zander gibt zum 30. Mal Weihnachtsfest für Obdachlose

Zum 30. Mal will Entertainer Frank Zander (82) am Samstag mit seiner Familie ein Weihnachtsfest für Bedürftige und Obdachlose in Berlin ausrichten.

Von Sabrina Szameitat Berlin - Zum 30. Mal will Entertainer Frank Zander (82) am Samstag mit seiner Familie ein Weihnachtsfest für Bedürftige und Obdachlose in Berlin ausrichten. Auch in diesem Jahr feiert Entertainer Frank Zander (82) wieder ein besonderes Weihnachtsfest mit obdachlosen Menschen. © Christoph Soeder/dpa Die Gäste werden laut Plan gegen 14.30 Uhr am Neuköllner Hotel Estrel erwartet. Anschließend wird Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen serviert. Geplant ist auch ein Showprogramm. Erwartet werden rund 2500 Gäste und zwischen 300 und 400 Helfer - darunter Promis wie Sängerin Marianne Rosenberg (69) oder die Schauspieler Dieter Hallervorden (89) und Hugo Egon Balder (74). Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD) haben sich angekündigt. Zander will bei der Ausgabe wieder persönlich mit dabei sein, nachdem er im vergangenen Jahr gesundheitsbedingt gefehlt hatte. Für sein Engagement hat Frank Zander bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. © Fabian Sommer/dpa Der Schlagerstar lädt seit 1995 zusammen mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Tausende arme Menschen zu einem großen Fest vor Weihnachten ein.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)