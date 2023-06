Frederic Forrest: "Apocalypse Now"- und "21 Jump Street"-Star ist tot

Frederic Forrest wurde 86 Jahre alt. © FRAZER HARRISON / AFP

Der US-Amerikaner starb am Freitag in seinem Haus in Santa Monica (US-Bundesstaat Kalifornien). Er sei seit langer Zeit schwer krank gewesen, berichtete sein Freund Barry Primus gegenüber dem Branchen-Portal The Hollywood Reporter.

Auch Bette Midler (77), mit der Forrest 1979 gemeinsam in "The Rose" zu sehen war, bestätigte das Ableben des 86-Jährigen. "Der große und geliebte Frederic Forrest ist gestorben", schrieb sie am Samstag auf Twitter. Wegen seiner Darstellung in "The Rose" wurde Forrest einst für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert.

"Vielen Dank an alle seine Fans und Freunde für ihre Unterstützung in den letzten Monaten. Er war ein bemerkenswerter Schauspieler und ein brillanter Mensch, und ich hatte das Glück, ihn in meinem Leben zu haben", so Midler. Forrest sei in Frieden von uns gegangen.

Wie so viele große Schauspieler des 20. Jahrhunderts, so begann auch er seine Karriere zunächst im Theater. Ende der 1960er-Jahre konnte Forrest schließlich auch seine ersten Film-Rollen ergattern.