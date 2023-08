"Facing the Unknown" erreicht gute Quote - doch Fritz Meinecke will keine 2. Staffel!

Magdeburg - Spannende Challenges, begeisterte Fans und gute Einschaltquoten: Die Survival-Sendung "Facing the Unknown" mit Fritz Meinecke (34) erfreut sich größter Beliebtheit. Doch der Abenteurer will trotzdem keine zweite Staffel - gegen die Wünsche des Senders!

Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) feierte mit seiner discovery+-Sendung "Facing the Unknown" große Erfolge. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Die insgesamt zwölf Folgen von "Facing the Unknown" landeten ab Anfang April auf dem in Deutschland noch recht neuen Streamingdienst discovery+. Ab vergangenem Freitag ist die Sendung nun auch in Doppelfolgen im Free-TV auf DMAX zu sehen.

Auf TAG24-Anfrage bei discovery+, wie gut "Facing the Unknown" denn im Fernsehen geschaut wurde, teilte Pressesprecherin Olivia Dittmar mit: "Nach einer Ausstrahlung im Free-TV lässt sich natürlich noch kein Fazit ziehen, aber wir sind mit dem Start [...] auf DMAX sehr zufrieden".

Am Freitagabend zog Fritz Meinecke 230.000 Zuschauer in die Fernsehsessel, was einem Marktanteil von 1,6 Prozent entspricht - und das, obwohl zeitgleich ein James-Bond-Blockbuster und der DFB-Pokal lief. Die Wiederholungen am Sonntagmittag seien mit 2,8 Prozent Marktanteil gleich noch mehr durch die Decke gegangen.

Auch die Klickzahlen auf discovery+ selbst würden keine Wünsche offen lassen - zwar konnte das Unternehmen keine konkreten Zahlen mitteilen, laut Dittmar würde es aber "zu den meistgestreamten Formaten auf der Plattform" zählen.