Fritz Meinecke ist gegen zweite Staffel "Facing the Unknown", denn er hat eigene Pläne

Magdeburg - Nach nur einer Staffel wurde die Abenteuer-Sendung "Facing the Unknown" mit Fritz Meinecke (34) abgesetzt - auf Wunsch von Fritz selbst! Wie der Magdeburger aber nun bei Instagram verrät, hat er eigene Pläne für die Serie.

Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) ist der Star der discovery+-Sendung "Facing the Unknown". © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Die discovery+-Reihe, in der Fritz und sein Team in die entlegensten Orte der Welt reisen, erfreute sich sowohl bei Fans als auch beim Sender selbst großer Beliebtheit - so sehr, dass der Produzent Warner Bros. eigentlich noch eine zweite Staffel drehen wollte.

Davon hatte der Magdeburger Abenteurer aber selbst Abstand genommen, da er sich nun seinen eigenen Projekten, wie YouTube-Videos und 7 vs. Wild widmen möchte.

Die Produktionsfirma hält zumindest an einem Fünkchen Hoffnung fest. "Wir haben nur gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Fritz, respektieren natürlich seine Entscheidung, [...] schließen für die Zukunft aber nichts aus", hatte eine Unternehmenssprecherin auf TAG24-Anfrage mitgeteilt.

Ganz scheint Meinecke tatsächlich noch nicht mit der discovery+-Sendung abgeschlossen zu haben.

Der 34-Jährige kündigt nun an, dass neben dem Streaming-Service und im Free-TV auf DMAX die zwölf Folgen nun bald auf seinem YouTube-Channel laufen sollen - aus gutem Grund.