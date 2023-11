"Furchtbar unsympathisch": Fiese Kritik an Tochter Nele, Frauke Ludowig reagiert sofort

Düsseldorf – Bittere Erfahrung für Nele Ludowig: Die 20-jährige Tochter von Frauke Ludowig (59) eifert ihrer bekannten Mutter seit einiger Zeit als Moderatorin nach. Für ihren Auftritt bei einem großen Event in Düsseldorf hat die Nachwuchs-Reporterin jetzt jedoch fiese Kritik kassiert.

Die Nachricht einer anderen Nutzerin war sogar so fies, dass Frauke diese nicht auf sich - und vor allem nicht auf ihrer Tochter - sitzen lassen wollte und prompt zum Gegenschlag ausholte!

Auch Frauke postete ein entsprechendes Video und schwärmte: "Was für ein schöner und gleichzeitig aufregender Abend! (...) An meiner Seite die tollste Co-Moderatorin, die man sich vorstellen kann: Nele Ludowig."

Eine tolle Herausforderung für Nele, die seit Herbst 2022 fleißig Erfahrungen als Red-Carpet-Reporterin sammelt , um später einmal in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter zu treten.

Das Mutter-Tochter-Gespann stand am vergangenen Donnerstag nicht nur zusammen auf dem "lila" Teppich der "Duftstars 2023", sondern durfte die Parfum-Preisverleihung auch gemeinsam moderieren.

Nach dem gemeinsamen Auftritt gab es reichlich Lob, aber auch Kritik für die 20-jährige Promi-Tochter. © Instagram/Screenshot/Frauke Ludowig

"Hoffentlich übernimmt die Tochter nicht mal die Sendung. Furchtbar unsympathisch." Nele sei zwar "hübsch, aber strahlt leider nichts aus", lautet der Kommentar, auf den Frauke umgehend reagierte.

"Ich weiß gar nicht, warum sich ältere Damen solche Kommentare herausnehmen", ärgerte sich die "Exclusiv"-Moderatorin und betonte: "Wir sollten doch unsere Jugend fördern und anspornen! Und vor allem schützen!"

Ihre deutliche Forderung an die Kritikerin: "Manchmal einfach etwas zurücknehmen! Ist cooler."

Von ihren Fans bekam die RTL-Blondine für ihre Ansage Rückendeckung in Form von Applaus-Emojis. "Das ist eine junge Frau, die Ausstrahlung kommt mit der Zeit", prognostizierte ein User in Bezug auf Neles noch junge Reporterinnen-Karriere. "Wen man nicht persönlich kennt, sollte man nicht schlecht reden. Hört sich eventuell nach Neid an."