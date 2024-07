Gefühle für Amira Pocher offiziell: Jetzt bricht auch Christian Düren sein Schweigen!

Auf die Frage, ob der erste gemeinsame öffentliche Auftritt nun die Bestätigung ihrer Liebe sei, erklärte der blonde Beau: "Das kann man so sagen. Wir sind zusammen hier. Es fühlt sich gut an. Wir sind glücklich."

Anschließend ließ sich Christian erstmals ein paar Sätze zu seiner neuen Beziehung entlocken. "Es ist das erste Mal, deswegen ist es aufregend. Aber es fühlt sich gut an", betonte er am "taff"-Mikrofon.

In einem exklusiven Interview mit seinen "taff"-Kollegen brach der ProSieben-Moderator allerdings sein Schweigen. Die Sendung, in der der Beitrag lief, moderierte Düren selbst an der Seite seiner Kollegin Viviane Geppert (33).

Auf der Fashion Week in Berlin gaben die beiden in dieser Woche ihr Pärchen-Debüt. Während sich die Noch-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (46) auf dem roten Teppich der Reporter-Meute stellte, bevorzugte Christian den Platz im Hintergrund.

Im Südafrika-Urlaub zu Beginn des Jahres hat es zwischen den beiden Moderatoren zum ersten Mal heftig gefunkt. © Bildmontage: Instagram/christiandueren, Instagram/amirapocher (Screenshots)

Amira ließ sich in dem Beitrag ebenfalls einige Infos über ihr neues Liebesglück entlocken. So verriet sie etwa, dass sie es nicht bereue, die Beziehung erst einmal privat gehalten zu haben.

"Genauso, wie es abgelaufen ist, war es richtig für uns beide. Erst mal Zeit lassen und jetzt einen schönen Anlass genutzt, um einfach mal zu zweit aufzutauchen", stellte die Zweifach-Mama klar.

Was der gebürtigen Österreicherin an ihrem neuen Partner am meisten imponiert, ist seine zurückhaltende Art - das krasse Gegenteil von Oli also.

"Deswegen ergänzen wir uns ganz gut. Er ist eher der Ruhigere", schwärmte Amira im "taff"-Interview.

Christian scheint sich an den ganzen Trubel noch gewöhnen zu müssen. Anfang des Jahres hatte es zwischen ihm und der 31-Jährigen im Südafrika-Urlaub heftig gefunkt. Auch Amiras Kinder hat der TV-Moderator bereits kennengelernt.