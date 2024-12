Gegen ihren Willen mit Frau Sex gehabt? Schauspieler wegen Missbrauch angeklagt

Laut Quellen des Promi-Portals sei die Frau angeblich seit Monaten mit dem 44-Jährigen befreundet und beide hätten sich ganz locker in einer Bar in Los Angeles getroffen. Der Abend habe dann bei Barrett zu Hause geendet, wo auch der sexuelle Übergriff stattgefunden haben soll.

Barrett wurde 1980 in New York City geboren und war bereits mit 16 Jahren als Theaterschauspieler aktiv. 2000 trat er erstmals in der Fernsehserie "The Beat" auf.

2008 war er unter anderem in "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" und "Männer sind Schweine" auf der Kinoleinwand zu sehen. Zudem ist er seit 2019 Teil der TV-Serie "The Boys".

Sogar als Poetry-Slammer war Barrett aktiv und tritt ab und zu als Rapper auf.