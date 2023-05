Brandstiftung auf der Farm von Anna und Gerald Heiser! Greift die zweifache Mama jetzt zur Waffe?

Namibia - Am Donnerstag erlebten Anna und Gerald Heiser wahrlich einen "krassen Abend": Die Farm der aus " Bauer sucht Frau " bekannten Familie um Anna (32), Gerald (38) sowie die beiden Kinder Alina Marika (6 Monate) und Leon (2) in Namibia wurde von einem Unbekannten angezündet! Aus Angst vor erneuter Gefahr erwägt die 32-Jährige nun drastische Maßnahmen.

Anna Heiser (32) war zum Zeitpunkt der Brandstiftung allein mit den Kindern im Haus. © Screenshot/Instagram/@anna_m._heiser

Am Freitag berichtete Anna ihren rund 174.000 Followern in ihrer Instagram-Story von den schockierenden Ereignissen des vergangenen Tages.

Ein bislang unbekannter Täter, der immer noch auf der Flucht sein soll, habe die Farm des Ehepaars sowie drei benachbarte Höfe in Brand gesteckt, erklärte Anna, die sich 2017 in der 13. Staffel der berühmten RTL-Show in ihrem Mann Gerald verliebt hatte.

Aus Sorge um ihren Nachwuchs verriegelte die gebürtige Polin, die zu dem Zeitpunkt allein mit den Kindern im Haus war, sämtliche Türen, nachdem Gerald sie über Funk alarmiert hatte.

Auf die Hilfe der örtlichen Polizei könne die Familie, deren Farm sich abseits der nächsten Stadt befinde, dabei nicht wirklich zählen, so die 32-Jährige.

Deshalb habe sie infolge der Brandstiftung überlegt, notfalls sogar selbst zur Waffe zu greifen!