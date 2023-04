Liebes-Aus bei Yeliz Koc und ihrem Jannik: Auch Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis hat ihre Meinung

Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (31) hat sich zum Liebes-Aus von Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (27) geäußert. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/yelizkoc_ & Screenshot/Instagram/gerdalewis

Ein Fan der einstigen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin fragte Gerda bei einer Instagram-Fragerunde, was sie vom Liebes-Aus von Yeliz Koc und Jannik Kontalis hält.

"Puh, weiß nicht, was ich dazu sagen soll", schrieb die Influencerin in einer Story. Dennoch ließ sie sich zu einer eigenen Meinung hinreißen. "Ich will mich nicht involvieren in etwas was mich nichts angeht. Aber man sieht daran, das man sich wirklich in jedem Menschen täuschen kann."

Vor allem für die 29-Jährige tue es der gebürtigen Litauerin "sehr, sehr leid" und sie könne sich vorstellen, "dass sie jetzt noch weniger Vertrauen in die Männerwelt hat". Auch für Yeliz' Tochter Snow tue es ihr Leid.

Die Trennung der beiden Reality-Stars erfolgte bereits am vergangenen Karfreitag. Daraufhin sei Jannik in Berlin feiern gegangen, wo er offenbar nichts anbrennen ließ.

Denn der 27-Jährige soll noch am selben Abend mit einer Klub-Bekanntschaft ins Bett gehüpft sein. Diese Informationen bekam Yeliz von einer Instagram-Userin zugespielt.