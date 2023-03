Yeliz Koc klärt auf: Darum soll Jannik nicht alleine auf Snow aufpassen

Hannover - Mehr als ein halbes Jahr lang sind Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (27) nun schon ein Paar. Töchterchen Snow soll der 27-Jährige (noch) nicht alleine hüten. Warum, erklärte die Influencerin am Freitag in einem Q&A auf Instagram.

"Ihr könnt ja eure Kinder bei euren Männern lasen aber ich mache das halt nicht." Grund für diese Entscheidung offenbar, dass sich die beiden gerade mal erst sieben Monate kennen. Aus Yeliz' Sicht wohl ganz gewiss keine lange Zeit. "Da kennen wir uns selbst nicht mal in- und auswendig, aber ich soll mein Baby da lassen, wenn's nicht mal sprechen kann."

"Würde ich es tun, heißt es gleich, jetzt hat sie ja jemanden der aufpasst und sie kann ihr Leben leben. Mein Kind, meine Regeln", betonte sie in ihrer Story auf einen erneuten Kommentar zum Thema.

Außerdem wisse man nie, was hinter so einer Entscheidung steckt. Vielleicht habe sie oder Menschen, die sie kenne, schlechte Erfahrungen gemacht? Weiß man es? Nein.

Ein richtiges Wort für Jannik habe Tochter Snow für ihn noch nicht. "Er sagt manchmal Daddy oder Papa, ich sage halt immer Jannik." Entsprechend nenne Snow den 27-Jährigen auch von Zeit zu Zeit Daddy. Oder "Nannik".

Von Jimi Blue (31), Snows leiblichem Vater, hält der 27-Jährige wohl nicht viel. Ätzte erst kürzlich gegen den Ochsenknecht-Sprössling in seiner Insta-Story. "Andersrum hab' ich absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt... Will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen..."

Apropos Ochsenknechts... Jimi will offenbar nach wie vor nichts von seinem Kind wissen. Andere Familienmitglieder interessieren sich hingegen schon für das kleine Mädchen, verriet Yeliz in ihrer Story. Sie seien bemüht, fragen nach. Wer genau, behielt sie allerdings für sich.