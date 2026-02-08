Anwalt enttarnt Gil Ofarims Video-Lüge: "Das ist eine falsche Aussage!"

Leipzig/Köln - Gil Ofarim (43) und sein Davidstern-Skandal polarisieren weiter. Der Dschungelcamper zog, kurz nachdem er angedeutet hatte, dass möglicherweise Beweise gefälscht worden sein könnten , ins Finale ein. Ein auf Medienrecht spezialisierter Anwalt hat sich mit den zuletzt getätigten Aussagen des Musikers beschäftigt und widerspricht ihm ausdrücklich.

Gil Ofarim (43) hat sich kurz vorm Finale dazu entschieden, doch zu reden. Ob das eine gute Idee war? © RTL

Prof. Christian Solmecke (52) ist Anwalt für Internet- und Medienrecht und Partner in der Kölner Anwaltskanzlei WBS LEGAL, die einen eigenen YouTube-Kanal betreibt.

Ein aktuelles Video auf diesem Channel beginnt der 52-Jährige mit den Worten: "Liebe Leute, was ist da los? Dreht Gil Ofarim jetzt völlig durch oder haben wir damals etwas völlig übersehen?"

Gemeint sind die Aussagen, die der Dschungelcamper am Lagerfeuer im Gespräch mit Simone Ballack (49) getroffen hat. Er deutete unter anderem an, dass das Überwachungsvideo aus dem Westin Hotel in Leipzig manipuliert worden sei, weil zwei Sekunden fehlten.

"Das ist einfach eine falsche Aussage!", ist der Jurist entsetzt. Das Gericht ging von einem technischen Defekt aus, ein Gutachter habe eine Manipulation nahezu ausgeschlossen. Und: Die zwei Sekunden "zeigen einen leeren Bartresen, das heißt, auf diese zwei Sekunden kam es überhaupt nicht an". Das sagt auch Ofarims eigener Anwalt, Alexander Stevens (44).

"Er versucht, seinen Ruf zu retten, indem er Zweifel sät!", ordnet Solmecke ein. Schlimmer noch: Unterschwellig deutete er außerdem an, dass Presse und Polizei gegen ihn gearbeitet hätten.