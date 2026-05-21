21.05.2026 19:20 Ehemalige beste Freundin fühlt mit Gina-Lisa: "Tut mir ehrlich leid, sie aktuell so zu sehen"

Nach Gina-Lisa Lohfinks Besorgnis erregendem Posting aus einer Klinik, hat sich jetzt ihre ehemals beste Freundin Mona Buruncuk besorgt zu Wort gemeldet.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Aschaffenburg - Das Foto, das Gina-Lisa Lohfink (39) am vergangenen Montag aus einer Klinik gepostet hatte, versetzte ihre Community in große Sorge. Jetzt äußerte sich auch Mona Buruncuk (47), ehemals beste Freundin des Reality-Stars, gegenüber TAG24.

Das Foto von Gina-Lisa Lohfink im Krankenhaus (l.) hat auch ihre ehemals beste Freundin Mona Buruncuk sehr berührt. © Bild-Montage: Gina-Lisa Lohfink/Instagram, Mona Buruncuk/Instagram "Die aktuellen Bilder und Berichte über Gina-Lisa haben mich sehr berührt", sagt sie. "Auch wenn wir heute keinen Kontakt mehr haben und unsere Trennung als Freundinnen bereits länger zurückliegt, verbindet uns dennoch eine gemeinsame Vergangenheit, die ich nie vergessen werde. Wir waren einmal wie Schwestern." Mona und Gina-Lisa hatte eine langjährige Freundschaft verbunden. An der einzigen Staffel der deutschen Version des Reality-Formats "Just Tattoo Of Us", das 2020 auf "TVNow" (heute RTL+) gezeigt wurde, nahmen sie ebenfalls als "BFFs" teil. Dann kam es zum Zerwürfnis. Dennoch hatte sich Mona seitdem wiederholt besorgt über Gina-Lisa geäußert und sich Gedanken über ihren Gesundheitszustand gemacht, so auch jetzt.

Mona Buruncuk traurig über Umgang mit Gina-Lisa in den sozialen Medien

Mona mit ihren beiden Cocker Spaniel in ihrer Heimat Aschaffenburg. © Mona Buruncuk/Instagram "Gerade, weil ich selbst medizinische und ästhetische Eingriffe kenne, weiß ich, wie belastend körperliche und seelische Herausforderungen sein können. Deshalb tut es mir ehrlich leid, sie aktuell so zu sehen", sagt Mona. Traurig machten sie zudem manche Kommentare in den sozialen Medien über Gina-Lisa. Natürlich dürfe jeder seine Meinung haben und Kritik äußern. "Aber einige Kommentare gehen einfach unter die Gürtellinie und vergessen, dass dort ein Mensch betroffen ist, der gerade offenbar gesundheitlich kämpft", findet die Moderatorin, die selbst schon an verschiedenen Reality-Formaten teilgenommen hat. Gina-Lisa Lohfink Krasse Verwandlung: So sieht Gina-Lisa plötzlich nicht mehr aus! Es freue sie aber, dass Gina-Lisa so viele Menschen an ihrer Seite habe, die sie unterstützten und ihr Kraft geben. "Von Herzen wünsche ich Gina-Lisa, dass sich gesundheitlich alles wieder zum Guten entwickelt, dass ihr Körper heilt und sie wieder glücklich wird", sagt Mona.

Gina-Lisa Lohfink auf dem Weg der Besserung