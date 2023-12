GNTM-Cassy verrät: War das der wahre Grund für ihre Trennung?

Bislang offenbar noch nicht. Denn in einem ganz aktuellen Q&A auf ihrem Instagram -Account betonte Cassy zum Jahresende, dass sie fest daran glaube, die "richtige" Person in ihrem Leben noch zu finden.

Außerdem erklärte sie: "Ich bin gerade im größten Gefühlschaos meines Lebens." Gibt es also schon wieder einen neuen Lieblingsmenschen an ihrer Seite?

Während der Dreharbeiten zu " Germany's Next Topmodel " war Cassy noch in festen Händen. Doch anschließend hatte es zwischen ihr und ihrem Freund immer mehr gekriselt. Im August dieses Jahres bestätigte Cassy dann die Trennung .

Und Cassy betonte zwar zunächst: "GNTM war nicht der Grund!" Doch ihre Teilnahme bei der Castingshow scheint die Trennung am Ende doch ziemlich begünstigt zu haben. Schließlich habe sie durch ihren Auftritt im TV und die anschließende Öffentlichkeit viel über sich selbst gelernt, so das Model heute.

"GNTM und alles, was danach kam, hat mir gezeigt, dass es Leute gibt, die so sind wie ich (...) und es absolute Zeitverschwendung ist, mich in anderen Kreisen durchzukämpfen", erläuterte die Norddeutsche.

Ihre neu gewonnenen Erfahrungen hätten ihr schließlich dabei geholfen, sich aus einem toxischen Umfeld zu lösen und wieder voll und ganz bei sich selbst zu sein.

Schmunzeln musste Cassy außerdem bei dem Gedanken daran, dass ihr im Vorfeld viele von einem "GNTM-Fluch" erzählt hatten: "Danach trennt ihr euch eh", hätte da das allgemeine Credo gelautet. "Und look where I am now", so Cassy, die dazu einen Tränen lachenden Emoji setzte.