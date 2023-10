GNTM-Siegerin Lovelyn meldet sich zurück: "Nicht die schönste Lebensphase"

Hamburg - Für die einstige "Germany's Next Topmodel" -Gewinnerin Lovelyn Enebechi (26) waren es schwere Monate.

Die GNTM-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (26) spricht offen über ihren schwierigen Alltag. © Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi (Bildmontage)

Das Model trennte sich nach nur einem Jahr Ehe von ihrem Mann und Vater ihres kleinen Sohnes Levi (1). Ihren Followern berichtete sie zudem immer wieder von schlaflosen Nächten und körperlicher sowie mentaler Erschöpfung.

Um ihre Batterien wieder neu aufzuladen, entschied sie sich daher vor rund einem Monat für eine Social-Media-Pause. "Mir geht's mental aktuell nicht gut und ich brauche die Zeit für Levi und mich", erklärte sie ihrer Community dazu noch Anfang September.

Am Wochenende meldete sich das Hamburger Model schließlich wieder zurück bei ihren rund 73.000 Followern. Wirklich gut gehe es ihr aber noch immer nicht, so Lovelyn.

"Mir geht's ok. Solche Phasen hat wahrscheinlich jeder mal im Leben. Es ist gerade nicht die schönste Lebensphase, muss ich gestehen", erklärte die 26-Jährige in einer Instagram-Story. Auf weitere Einzelheiten wolle sie vielleicht in den kommenden Tagen noch näher eingehen.

Sie versuche momentan einfach nur, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen: ihre Arbeit, den Haushalt und die nach wie vor schwierigen Nächte mit ihrem Sohn Levi.

Abends falle sie dann völlig erschöpft ins Bett. "Das ist gerade so mein Alltag", so Lovelyn weiter.