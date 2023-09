05.09.2023 11:55 GNTM-Gewinnerin Lovelyn kehrt Instagram den Rücken: "Mir geht's mental aktuell nicht gut"

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (26) hat sich am Dienstag in ihrer Story von Instagram verabschiedet.v

Von Rosalie Fischer

Titelfoto: Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi