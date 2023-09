GNTM-Siegerin Vivien bekennt sich zu ganz besonderer Oktoberfest-Leidenschaft

Curvy-Model Vivien Blotzki (22) ist die Siegerin der diesjährigen Staffel der bekannten Castingshow "Germany's Next Topmodel" - seitdem lebt sie ein Jetset-Leben. © Screenshot/Instagram/vivienblt

Die 22-Jährige aus Koblenz in Rheinland-Pfalz verwendete für ihr Bekenntnis eine Instagram-Story, die sie am gestrigen Montag veröffentlichte.

So viel kann vorab verraten werden: Das Foto, das sie dafür verwendete, stammt aus einer ebenfalls am Montag auf Instagram eingestellten Bilderserie, in der die Siegerin der diesjährigen Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ihren ersten Besuch auf dem Münchener Oktoberfest Revue passieren lässt.

"Erstes Mal Wiesn war ein voller Erfolg hihi 🥨♥️", lautet Viviens Kommentar zu der Bilderstrecke.

In ihren Storys vom Montag ergänzte das Model das Bild aus der Serie mit folgendem Text: "Ich, wenn ich an Kaiserschmarrn denke 🌚."

Offenbar hat die GNTM-Siegerin vor oder nach ihrem Besuch des Oktoberfests mit großem Verlangen an diese Süßspeise gedacht.