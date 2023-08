GNTM-Siegerin Vivien Blotzki ist klitschnass geschwitzt und sagt: "Ich lieb's"

GNTM-Siegerin Vivien Blotzki berichtete am Sonntag auf Instagram von einem Erlebnis, in dessen Folge sie klitschnass geschwitzt war, aber auch sehr zufrieden.

Von Florian Gürtler

Koblenz - Als Siegerin der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) lebt die 22-jährige Vivien Blotzki ein Jetset-Leben, doch ab und an kehrt sie zurück in ihre Heimat, dem rheinland-pfälzischen Koblenz. Von dort meldete sich das Curvy-Model am gestrigen Sonntag per Instagram-Story bei ihren Fans.

Curvy-Model Vivien Blotzki (22) ist die Siegerin der diesjährigen Staffel der bekannten Castingshow "Germany's Next Topmodel". © Montage: Screenshot/Instagram/vivienblt In einem Casual Look mit offenen Haaren und blaugrünem Shirt wandte sich die 22-Jährige mit brasilianischen Wurzeln am frühen Sonntagabend an ihre Fans. Quasi entschuldigend räumte Vivien ein, dass sie "richtig fertig" aussehe, weil sie am Abend zuvor auf einer Geburtstagsfeier gewesen sei. Dann begann sie von ihren Erlebnissen am Sonntag zu erzählen und plauderte dabei aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. "Ich bin jetzt heute, weil ich in der Heimat bin und Zeit habe, mal wieder die Mädels besuchen gefahren", verriet die GNTM-Siegerin und fügte dann erklärend hinzu, dass sie bis vor ihrer Zeit bei der Castingshow Teil einer Showtanz-Gruppe gewesen sei. In ihrem neuen Leben als gefragtes Curvy-Model habe Vivien zwar keine Zeit mehr für dieses Hobby, doch "die Mädels" seien immer noch ein Teil von ihr und ihre "besten Freundinnen", betonte die 22-Jährige.

"Aber es macht einfach mega Spaß, ich lieb's komplett und vermisse es auch ein bisschen"

Vivien Blotzki (22) berichtete am Sonntag in einer Instagram-Story von dem Leben, das sie führte, bevor sie durch GNTM zu einer öffentlichen Person wurde. © Montage: Screenshot/Instagram/vivienblt Bei ihrem Besuch bei der Tanzgruppe habe sie am Sonntag "just for fun" und "um der alten Zeiten willen" noch einmal mit getanzt. "Und ich bin jetzt schon klitschnass geschwitzt", setzte das Model hinzu. Lächelnd ergänzte sie: "Aber es macht einfach mega Spaß, ich lieb's komplett und vermisse es auch ein bisschen." Sie finde es "super schade", dass sie es in ihrem neuen Leben nicht mehr hinbekomme, diesem Hobby nachzugehen. Mit verschmitztem Gesichtsausdruck ließ Vivien Blotzki ihre Fans jedoch wissen: "Aber, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Comeback."

Vivien Blotzki tanzte früher bei den "MeenstererAngels"