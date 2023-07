Curvy-Model Vivien Blotzki: Neuer Nackt-Auftritt und kritische Worte zu GNTM

Curvy-Model Vivien Blotzki (22) ist Siegerin der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel". © Screenshot/Instagram/vivienblt

Ist die Koblenzerin auf den Mitte Juli auf Instagram eingestellten Bildern zumindest noch mit einigen Bändern "bekleidet", so legt ein kürzlich auf der Social-Media-Plattform eingestellter Clip noch eine Schippe Nacktheit drauf.

In der in Schwarz-Weiß gehaltenen Aufnahme ist es nur noch eine Venusmuschel, welche den Schambereich von Vivien bedeckt, ansonsten ist sie - abgesehen von einer Halskette und drei Armreifen - völlig unbekleidet.

Ihre Brüste bedeckt sie mit ihrem linken Unterarm, an dessen Handgelenk der Arm-Schmuck zu sehen ist.

"Eine moderne Interpretation von 'Die Geburt der Venus' 🫶🏻" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst) lautet passend dazu ein Nutzerkommentar von einem Fan des Curvy-Models zu dem Schwarz-Weiß-Video.

"Du hast super Proportionen, sehr hübsch sieht das aus! 👍🏻" und "Ich kann nicht mehr - im Namen der Venus, was eine schöne Frau" sind weitere lobende Kommentare von Instagram-Nutzern zu dem Clip.

Die GNTM-Siegerin kündigte in ihrem Text zu dem "Venus"-Auftritt noch an, dass sie in Bälde auch einige "Behind the scenes"-Aufnahmen zu dem Nackt-Shooting auf Instagram veröffentlichen will - ihre Fans sind sicher gespannt darauf.