GNTM-Star Romina Palm komplett verändert: Ihr Markenzeichen ist verschwunden!

Romina Palm (24) zeigt ein letztes Mal ihre roten Strähnen. © Montage: Instagram/Screenshot/Romina Palm

Rund drei Monate nach der geplatzten Verlobung mit Stefano Zarrella (32) ist Romina plötzlich kaum mehr wiederzuerkennen. So hat die 24-jährige Kölnerin nicht nur in Sachen Liebe, sondern auch optisch eine Riesen-Veränderung hinter sich: Sie ist kein Rotschopf mehr!

"Today is the day - Umstyling 2.0", verkündete die Influencerin in einer Instagram-Story und spielte damit auf die denkwürdige GNTM-Folge an, in der ihre Haare unter Heidi Klums (50) Aufsicht einst feuerrot gefärbt worden waren.

So saß Romina in einem edlen Kölner Friseursalon und filmte sich noch ein letztes Mal mit langen, erdbeerfarbenen Strähnen im Spiegel. Dann machte sich der Fachmann ihres Vertrauens ans Werk. Als Erstes mussten Rominas Extensions weichen.

"Ich bin extrem aufgeregt, aber es wird toll", gab das von seinen künstlichen Haarverlängerungen befreite Model kurz darauf ein erstes Update. Die Anspannung, aber auch die Vorfreude waren ihr dabei gleichermaßen anzumerken.