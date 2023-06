Golf-Schönheit Paige Spiranac denkt über Social-Media-Abschied nach: "Alles löschen"

USA - Fans von Paige Spiranac (30) müssen jetzt ganz stark sein: Die schöne Golf-Influencerin denkt offenbar über einen Rückzug aus den sozialen Netzwerken nach, wie sie kürzlich in einem Interview verriet.

2010 startete Paige Spiranac (30) ihre Golf-Karriere, mittlerweile verdient sie ihr Geld als erfolgreiche Influencerin. © Screenshot/Instagram/_paige.renee

2017 musste die US-Amerikanerin mit kroatischen Wurzeln ihren Profi-Golfschläger aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen, stattdessen konzentrierte sie sich in der Folge auf das Geben von Unterricht. Dafür richtete sie ihren Blick auch in die sozialen Medien.

Mit großem Erfolg! Inzwischen folgen der Netz-Berühmtheit schon über 3,7 Millionen Menschen auf Instagram, die sie regelmäßig mit sportlichen Tipps und atemberaubenden Schnappschüssen verwöhnt.

Doch die wachsende Aufmerksamkeit ging mit vielen kritischen Stimmen einher, wie Spiranac im Gespräch mit "Golf Digest" offenbarte. Sowohl aus der Golf-Szene als auch von fremden Personen im Internet hagelte es schon oft missbilligende Kommentare aufgrund ihrer freizügigen Ader.

"Ich könnte meine Social-Media-Accounts für immer löschen", gab die 30-Jährige unverhohlen zu. "Alles löschen und in den Sonnenuntergang reiten."

Allzu große Sorgen müssen sich ihre Anhänger aber nicht machen, denn für diesen drastischen Schritt erfreue sie ihre ungewöhnliche Arbeit dann doch zu sehr.

"Ich liebe, was ich tue, weil es so lächerlich ist", scherzte Spiranac.