Influencerin Greta wieder wegen ihrer Brüste gedisst: Jetzt schlägt sie zurück

Influencerin Greta Engelfried (24) wurde erneut auf Instagram wegen ihrer Brüste angefeindet. Als Reaktion setzte sie zu einer öffentlichen Standpauke an.

Von Florian Gürtler

Berlin/Frankfurt am Main - Influencerin Greta Engelfried berichtete schon früher über Bodyshaming-Kommentare wegen ihrer eher kleinen Brüste, doch nun platzte ihr der Kragen: In ihrem jüngsten Instagram-Reel setzt die 24-Jährige zu einer Standpauke an, kombiniert mit einer Botschaft an alle Mädchen und Frauen.

Greta Engelfried (24, "Love Island") hat auf Instagram schon einige Male über ihre eher geringe Oberweite gesprochen. © Montage: Screenshot/Instgaram/greta_e_ Sie habe eine "supersüße Nachricht hier auf Instagram bekommen", sagt die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahlberlinerin am Beginn des Clips, was natürlich ironisch gemeint ist. In der unteren Bildhälfte wird die Direct Message angezeigt: "Was hast Du für kleine Brüste, übel, da ist ja fast nix" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst). Sie bekomme derartige Nachrichten täglich auf Instagram. Auf TikTok werde sie als "die größte 'Red Flag'" beschimpft, auf der Foto-Plattform seien es immer ihre angeblich "kleinsten Brüste". "Ich sage Euch mal eine Sache: Ich habe früher so darunter gelitten, dass meine Brüste halt einfach nicht die größten sind", setzt Greta ihr Statement fort, wobei ihr Tonfall deutlich schärfer wird. Kurz darauf wendet sie sich mit einer Standpauke direkt an ihre Hater.

Greta Engelfried hat "kleinen Reminder" für "alle Girls"

In ihrem jüngsten Instagram-Reel setzt die 24-Jährige zu einer Standpauke an, verbunden mit einer Botschaft an alle Frauen. © Screenshot/Instgaram/greta_e_ "Ihr da draußen habt doch keine Ahnung, was so Kommentare in mir eventuell auslösen könnten, also wieso nimmt man sich das Recht heraus, so etwas zu schreiben?", echauffiert sich die Influencerin. Sie sei "superdankbar", dass sie sich inzwischen in ihrem Körper und mit ihren Brüsten "superwohl" fühle, betont Greta Engelfried. Tatsächlich gelang ihr dies erst im vergangenen Jahr. Auch sei sie dankbar, dass sie ihre Brüste nie operativ vergrößern ließ, denn darüber habe sie früher durchaus nachgedacht, berichtet die 24-Jährige weiter. Zum Abschluss wendet sich die Berlinerin mit einem "kleinen Reminder" an "alle Girls, die sich vielleicht unwohl fühlen, weil sie denken, ihre Brüste sind zu klein, zu groß, zu hängend, whatever".