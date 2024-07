"Grey's Anatomy"-Star mit Schock-Geständnis: "Schockierend und zutiefst traurig"

Jessica Capshaw (47) hat eine Fehlgeburt erlitten. © EPA/GEORGE FREY

In ihrem Podcast "Call It What It Is", den sie gemeinsam mit Co-Star Camilla Luddington (40) unterhält, enthüllte die 47-Jährige nun, dass sie, kurz bevor sie mit ihrer jüngsten Tochter schwanger wurde, eine Fehlgeburt erlitten hat.

"Ich war so glücklich, als ich schwanger wurde, und ich hatte vorher nie Probleme mit dem Schwangerwerden. Ich hatte großes Glück und bin sehr dankbar", erzählte Capshaw.

Bei einem Ultraschalltermin in der zehnten Schwangerschaftswoche war dann aber kein Herzschlag mehr bei dem Ungeborenen festzustellen. Das Erlebnis sei für sie "sehr schockierend und zutiefst traurig" gewesen.

Damals sei der "Grey's Anatomy"-Star allein und ohne seinen Mann zur Untersuchung gegangen.

Capshaw habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, ob sie ihren Mann sofort anrufen oder es ihm später erzählen sollte. Glücklicherweise seien mitfühlende und emphatische Ärzte da gewesen, die sie in der schweren Zeit begleitet haben.