Große Trauer bei Olexesh: Rapper verliert neugeborenen Sohn

Darmstadt - Der nächste schwere Schicksalsschlag für den Darmstädter Rapper Olexesh: Nachdem der 37-Jährige erst vor wenigen Wochen seine Mutter verloren hatte, ist jetzt sein kleiner Sohn kurz nach der Geburt gestorben.

Für Olexesh (37) geht ein fürchterliches Jahr mit gleich drei Trauerfällen zu Ende. © Instagram/Olexesh

Dies teilte er mit einer bewegenden Botschaft an seine Community auf Instagram mit. "Ruhe in Frieden Mian Maxim Kosarev, mein Leben, mein Glück auf Erden", schreibt Olexesh zu einem Foto, das ihn im Krankenhaus mit dem Säugling auf dem Arm zeigt.

Der Kleine ist unter den ganzen Vorrichtungen, die ihm das Leben retten sollten, kaum zu sehen.

"Ich möchte, dass Ihr alle ihn kennt und ihm die letzte Ehre erweist. Papa hat es nicht leicht. Die besten gehen zuerst! Ich liebe dich mein Sohn, du bist mein Ein und Alles auf ewig", beendet Olexesh seinen ergreifenden Post.

Auch die über 850.000 Followerinnen und Follower reagieren in den Kommentaren geschockt, wünschen dem Rapper Beileid und viel Kraft in dieser überaus schwierigen Situation. Kraft, die Olexesh auf jeden Fall brauchen wird.