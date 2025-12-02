Große Trauer bei Olexesh: Rapper verliert neugeborenen Sohn
Darmstadt - Der nächste schwere Schicksalsschlag für den Darmstädter Rapper Olexesh: Nachdem der 37-Jährige erst vor wenigen Wochen seine Mutter verloren hatte, ist jetzt sein kleiner Sohn kurz nach der Geburt gestorben.
Dies teilte er mit einer bewegenden Botschaft an seine Community auf Instagram mit. "Ruhe in Frieden Mian Maxim Kosarev, mein Leben, mein Glück auf Erden", schreibt Olexesh zu einem Foto, das ihn im Krankenhaus mit dem Säugling auf dem Arm zeigt.
Der Kleine ist unter den ganzen Vorrichtungen, die ihm das Leben retten sollten, kaum zu sehen.
"Ich möchte, dass Ihr alle ihn kennt und ihm die letzte Ehre erweist. Papa hat es nicht leicht. Die besten gehen zuerst! Ich liebe dich mein Sohn, du bist mein Ein und Alles auf ewig", beendet Olexesh seinen ergreifenden Post.
Auch die über 850.000 Followerinnen und Follower reagieren in den Kommentaren geschockt, wünschen dem Rapper Beileid und viel Kraft in dieser überaus schwierigen Situation. Kraft, die Olexesh auf jeden Fall brauchen wird.
Olexesh verlor in diesem Jahr bereits Mutter und Großvater
Denn auch der Tod seiner geliebten Mutter vor etwas mehr als drei Wochen hat den gebürtigen Ukrainer schwer getroffen. Von ihr hatte sich Olexesh auf Instagram ebenfalls mit bewegenden Worten verabschiedet.
"Ich bin sprachlos und am Ende dieser Welt angelangt", schrieb er damals. "Ich habe heute den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren!".
Für den Rapper geht damit so langsam ein unglaublich schreckliches Jahr zu Ende. Bereits Mitte des Jahres hatte er seinen Großvater betrauert, der ihm ebenfalls sehr wichtig war.
Auch dies hatte Olexesh über Instagram bekannt gemacht - eigentlich sehr untypisch für den 37-Jährigen. Denn auch wenn er seine Community regelmäßig über die sozialen Medien über seine Arbeit auf dem Laufen hält, verzichtet er unter normalen Umständen auf allzu tiefe Einblicke in sein Privatleben.
Auch dass er ein zweites Kind erwartet, hatte er nicht verraten. Olexesh hat bereits einen Sohn, den er aber wie auch seine Beziehungen aus der Öffentlichkeit heraushält.
Titelfoto: Instagram/Olexesh