Große Überraschung bei Nina Noel nach der Geburt: "Wir haben ein Geheimnis"

Nina Noel brachte erst vor wenigen Tagen ihr dritte Kind auf die Welt. Anschließend berichtete sie von einem handfesten Drama: Denn nicht nur bei der Geburt ihrer Tochter gab es Komplikationen.

Kurz nachdem Mutter und Kind wohlauf aus dem Krankenhaus entlassen wurden, kam Ninas Verlobter Anthony mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus. Und damit nicht genug: Beide Söhne des Paares wurden außerdem mit einer Lungenentzündung, ausgelöst durch das RSV Virus, in eine Klinik gebracht.

Dazu sorgte sich Nina natürlich auch noch um ihr Neugeborenes, bei dem eine Ansteckung gefährlich gewesen wäre.

Doch jetzt scheinen die Sorgen der vergangenen Tage plötzlich in Vergessenheit geraten zu sein. Denn am Wochenende meldete sich Nina nun endlich wieder mit schönen Neuigkeiten.

"We kept a secret ...", also: "Wir haben in Geheimnis für uns behalten ...", schrieb sie jetzt an ihre Follower in einer Instagram-Stroy.