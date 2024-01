Gülcan Kamps überfordert und perplex: Diese kuriose Fan-Anfrage steckt dahinter

Düsseldorf - Ein unbekannter Fan hat Moderatorin Gülcan Kamps (41) via Instagram mit einer mehr als kuriosen und eigenwilligen Nachricht überrascht!

In ihrer Instagram-Story teilte Gülcan Kamps die etwas eigenwillige Fan-Anfrage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Dass es im Leben der ehemaligen VIVA-Ikone nur vor unvorhersehbaren Überraschungen so wimmelt, davon haben ihre Fans in der Vergangenheit schon des Öfteren Wind bekommen.

Egal, ob sie dabei für ihr Kind alles stehen und liegen lässt und samt Alufolie im Haar den Friseur verlässt oder sie Hass-Kommentare für einen Moment aus der Fassung bringen.

Ein "Fan" dürfte mit seiner jüngsten Nachricht allerdings den Vogel abgeschossen und für DAS Highlight des noch frühen Jahres gesorgt haben.

In ihrer Story teilte die 41-Jährige nun die sehr private Nachricht, in der ihr ein Anhänger ein interessantes Angebot unterbreitet. "Gülcan, ich wollte mal fragen, ob ich ein 15-Minuten-Video und 15 Bilder von deiner Achselhöhle bekommen könnte." Was?!