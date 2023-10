Günther Jauch emotional wie selten: Quizmaster ringt um Worte - es geht um Israel und seine Töchter

Köln – So emotional bekommen TV-Zuschauer Günther Jauch (67) nur selten zu Gesicht. Der "Wer wird Millionär"-Moderator hat sich bei "stern TV" zu den erschütternden Geschehnissen in Israel geäußert. Besonders das Schicksal der verschollenen Deutsch-Israelin Shani Louk (22) geht dem vierfachen Familienvater beim Gedanken an seine eigenen Töchter sehr nahe.

Moderator Günther Jauch (67) ist Vater von vier erwachsenen Töchtern. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Jauch wurde in der Sendung vom gestrigen Mittwochabend zugeschaltet. Direkt davor hatte "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (51) im Studio mit Ricarda Louk gesprochen, der Mutter der 22-jährigen Shani, die während eines Festivals in Israel mutmaßlich von Kämpfern der Hamas verschleppt wurde.

Die Ungewissheit darüber, ob die junge Frau überhaupt noch am Leben ist, sorgt zurzeit in Deutschland für große Anteilnahme und ist auch für Günther Jauch nur schwer zu ertragen.

Als Hallaschka ihn auf Shani Louks Schicksal und das Bangen ihrer Mutter anspricht, ringt der Quizmaster und Vater von vier erwachsenen Töchtern nach Worten.

"Ich habe mir überlegt, ob mir überhaupt irgendetwas durch den Kopf geht, oder ob man so schockiert ist, ob man auch in eine solche Abwehrhaltung gerät, dass man sagt: Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, dass man selber in so eine Lage gerät."

Natürlich bleibt der Gedanke nicht aus, wie es wäre, wenn die eigene Tochter in eine solche Situation um Leben und Tod geraten würde. Eine Überlegung, die Jauch sichtlich mitnimmt.