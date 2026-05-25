Michaela May trauert um Halmer: "Langsam habe ich das Gefühl, jetzt gehen sie alle"

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Schauspielerin Michaela May trauert um Günther Maria Halmer: Nach 50 Jahren Freundschaft ist sein Tod für sie ein unersetzlicher Verlust.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Vor knapp zwei Wochen verstarb Günther Maria Halmer nach schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Schauspiel-Kollegin Michaela May (71) kannte den "Anwalt Abel"-Star seit über 50 Jahren – ein schwerer Schlag für die Münchnerin.

Michaela May (71) trauert um ihren langjährigen Freund Günther Maria Halmer (†83).
Michaela May (71) trauert um ihren langjährigen Freund Günther Maria Halmer (†83).  © Georg Wendt/dpa

"Günther war ein außergewöhnlicher Schauspieler, aber für mich vor allem ein tiefer und treuer Freund", sagte die 71-Jähriger der "Abendzeitung".

"Eine so lange Freundschaft ist in unserem Beruf sehr selten. Umso schöner war es, dass wir auch nach all den Jahren noch gern miteinander gespielt haben und uns immer verbunden geblieben sind."

Seine Frau Claudia habe die Freundschaft gepflegt. "Ich bin gar kein großer Anrufer, aber Claudia hat uns über die Jahre zusammengeschweißt", so May.

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Der Tod von Günther Maria Halmer sei für sie "ein unersetzlicher Verlust".

Günther Maria Halmer litt an einer schweren Krebserkrankung.
Günther Maria Halmer litt an einer schweren Krebserkrankung.  © Ursula Düren/dpa

"Zuletzt der Elmar (Wepper, Anm. d. Red.) und jetzt der Günther – langsam habe ich das Gefühl, jetzt gehen sie alle", sagte die Schauspielerin, die 1974 mit der Fernsehserie "Münchner Geschichten" an der Seite von Günther Maria Halmer ihren Durchbruch feierte.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa

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