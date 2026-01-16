Domina berichtet Guido vom Leben als Prostituierte: "Mittlerweile bin ich leider die Dienstälteste"

Hamburg - In der neuesten Folge seines Podcasts "feinstoff" hatte Guido Maria Kretschmer (60) Domina Manuela Freitag zu Gast. Sie erzählte davon, was es heißt, öffentlich als Domina zu leben.

Guido Maria Kretschmer (60) hatte damals Prostituierte als Kundinnen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die über 60-Jährige ist seit ungefähr 30 Jahren auf der Herbertstraße in Hamburg beruflich unterwegs. "Mittlerweile bin ich leider die Dienstälteste", sagte die Domina. Doch ist der Alltag als Prostituierte noch immer mit Vorurteilen verbunden.

"Es ist eigentlich für uns besser, anonymer zu arbeiten", so Manuela. Viele würden offiziell nicht zu ihrem Beruf stehen. "Ich habe mich dazu entschlossen, irgendwann nicht mehr so auf Geheimnistuerei zu machen."

Die Domina habe angefangen, in ihrem Bekanntenkreis darüber zu sprechen, was sie berufliche mache. "Und ich merke, es eckt an, man wird nie den Stand bekommen, den man haben möchte."

Auch der Modedesigner plauderte aus dem Nähkästchen und erzählte, dass seine ersten Kundinnen alle aus dem Milieu kamen. Eine seiner ersten Mitarbeiterinnen kam aus der Prostitution. Halbtags hätte sie bei ihm das "Büro geschmissen" und sei danach "anschaffen gegangen".

"Ich habe Jahre von ihr profitiert, weil keine so dranblieb bei den Produktionsstätten", erzählte der Modedesigner.