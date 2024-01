Guido Maria Kretschmer meldet sich nach Tod seiner Eltern emotional zurück

Guido Maria Kretschmer (58) verlor seine Eltern innerhalb weniger Monate. Am Mittwoch meldete er sich mit emotionalen Worten bei seinen Fans zurück. © Fotomontage: Instagram/guidomariakretschmer

Am heutigen Mittwoch meldete sich der 58-Jährige schließlich zurück - und wandte sich mit emotionalen Worten in einem Instagram-Video an seine Community.

"Ihr Lieben, ich sende euch einen ganz lieben Gruß. Endlich komme ich dazu, mich zu bedanken. Für all die wunderbaren Briefe, Mails, Beileidsbekundungen und die Unterstützung, die mir widerfahren ist, als ihr erfahren habt, dass meine Mama gestorben ist", erklärte er.

Er sei jetzt "wieder so ein bisschen aufgetaut", nachdem er sich in seiner Trauer komplett aus allem zurückgezogen habe, verdeutlichte der "Shopping Queen"-Juror.

Er habe sich nach dem doppelten Schicksalsschlag "neu sortieren" müssen, unterstrich der gebürtige Münsteraner zudem - dabei hätten ihm auch die unzähligen Nachrichten seiner Fans geholfen.

"Vielen lieben Dank für eure Liebe, Zuneigung, Wärme und für das Gefühl, das man nicht allein ist. Das ist eine große Stütze in dieser schweren Zeit der Trauer", betonte der sichtlich bewegte Stardesigner.