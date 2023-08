Guido Maria Kretschmer in tiefer Trauer um seinen Vater: "Alles, was ich bin, bin ich durch ihn"

Hamburg - Tiefe Trauer: Bereits in der vergangenen Woche ist Erich Kretschmer, der Vater des Modedesigners Guido Maria Kretschmer (58), im Alter von 87 Jahren verstorben.

Designer Guido Maria Kretschmer (58) trauert um seinen Vater. Erich Kretschmer ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © Screenshot/Instagram/guidomariakretschmer

"Mein so geliebter Vater (hat) seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen …", schrieb der Wahlhamburger am Sonntagvormittag zu einem Schwarz-Weiß-Bild der beiden auf Instagram.

Sein Vater sei voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit gewesen, verdeutlichte der 58-Jährige in seinem emotionalen Post.

"Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist", so der Designer weiter.

Abschließend bekräftigte der "Shopping Queen"-Juror: "Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa."

Zahlreiche Fans und Follower, darunter auch Moderatorin Sylvie Meis (45) und Schauspielerin Simone Thomalla (58), bekundeten in den Kommentaren ihr Beileid und Mitgefühl.