Guido Maria Kretschmer über Einkaufszettel: "In das Leben der anderen eintreten"
Hamburg - In der neusten Podcastfolge von "feinstoff" berichtete Guido Maria Kretschmer (60) von seiner eigenartigen Begegnung mit einem Einkaufszettel.
Auf seinem Weg zum Einkaufen fand der "Shopping Queen"-Experte einen pinkfarbenen kleinen Post-It-Zettel auf dem Gehweg. "Ich habe sofort darauf geguckt und fand eine Einkaufsliste. Das ist eine intime Liste, finde ich", so der 60-Jährige
Der Modedesigner erklärte, er fände es auch intim, wenn man im Supermarkt stehe und seine Sachen auf das Kassenband lege. "Ich habe dann manchmal das Gefühl, ich bin so halbnackt. Man legt dahin, was einem schmeckt oder was vielleicht auch eine Guilty -Pleasure ist."
Als er den Einkaufszettel fand, dachte der Designer sich, er kaufe nun genau nach dieser Liste ein. Sein Motto: "Guido, jetzt ist eine Möglichkeit dein Leben entweder ganz neu zu gestalten oder in das Leben der anderen einzutreten", erzählte der Hamburger.
Über so einen Einkaufszettel könne man auch viel über eine Person erfahren, so der "Shopping Queen"-Experte.
Guido fragt sich selbst: "Kaufe ich das Leben der anderen?"
Auf dem gefundenen Papier stand: Tee-Kandis, Glühwein, 600 Gramm Äpfel, Pudding, Sahne, Schmand, gehobelte Mandeln, Milch, Brot, Salate, Nüsse und Kekse.
Als der 60-Jährige auf dem Weg nach Hause war, dachte er über seine Aktion nach: "Guido das ist schon verhaltensauffällig, warum kaufe ich das Leben der anderen?" Zu Hause trieb ihn die Frage herum, ob andere das auch machen würde.
Zum Abschluss startete er noch einen Aufruf, falls zufällig jemand aus Blankenese seinen Einkaufszettel vermissen würde, könne er sich bei ihm melden.
Wenn sich keiner meldet, würde er den Zettel weiter verschicken und derjenige könne schauen, was er daraus macht, wie bei einem Rezept für ein Kochbuch - zog der Designer sein Fazit.
