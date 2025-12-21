Guido Maria Kretschmer über Einkaufszettel: "In das Leben der anderen eintreten"

Hamburg - In der neusten Podcastfolge von "feinstoff" berichtete Guido Maria Kretschmer (60) von seiner eigenartigen Begegnung mit einem Einkaufszettel.

Guido Maria Kretschmer (60) findet Einkaufszettel eine intime Angelegenheit. © Marcus Brandt/dpa

Auf seinem Weg zum Einkaufen fand der "Shopping Queen"-Experte einen pinkfarbenen kleinen Post-It-Zettel auf dem Gehweg. "Ich habe sofort darauf geguckt und fand eine Einkaufsliste. Das ist eine intime Liste, finde ich", so der 60-Jährige

Der Modedesigner erklärte, er fände es auch intim, wenn man im Supermarkt stehe und seine Sachen auf das Kassenband lege. "Ich habe dann manchmal das Gefühl, ich bin so halbnackt. Man legt dahin, was einem schmeckt oder was vielleicht auch eine Guilty -Pleasure ist."

Als er den Einkaufszettel fand, dachte der Designer sich, er kaufe nun genau nach dieser Liste ein. Sein Motto: "Guido, jetzt ist eine Möglichkeit dein Leben entweder ganz neu zu gestalten oder in das Leben der anderen einzutreten", erzählte der Hamburger.

Über so einen Einkaufszettel könne man auch viel über eine Person erfahren, so der "Shopping Queen"-Experte.