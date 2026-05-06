Guido Maria Kretschmer wird bei Parkplatzsuche von Opa beleidigt
Hamburg/München - Guido Maria Kretschmer (60) hatte bei einem Besuch in München eine unangenehme Begegnung. Im Podcast "Feinstoff" erzählte er von der Situation, in der er von einem Opa beleidigt wurde.
Nach einem stressigen Tag in der bayerischen Landeshauptstadt wollte der Stardesigner nur noch entspannt sein Auto parken, da habe ihm ein Smart-Fahrer prompt die Lücke geklaut.
"Da habe ich gedacht: Jetzt ist aber gut, das ist jetzt mein Parkplatz", sagte der "Shopping Queen"-Host zu seinem Podcast-Partner und fuhr mit der skurrilen Geschichte fort.
Daraufhin sei er aus seinem Auto ausgestiegen, um den Parkplatz-Dieb auf seinen Frust über die Aktion hinzuweisen und ihm mitzuteilen: "Das ist mein Parkplatz!" Doch plötzlich fiel der Designer vom Glauben ab, erzählte er.
"Ich bin zu dem Smart und klopfe so an die Scheibe. Da sitzt da ein Opa drin, aber ein richtiger Opa und daneben seine Trachten-dekorierte Ehefrau", konnte der Designer seinen Augen nicht trauen, schließlich habe er nicht mit "Großeltern" als Insassen gerechnet.
"Dann habe ich gesagt: 'Geht's noch, guter Mann? Das ist mein Parkplatz.'" Rückblickend keine gute Idee. Kretschmer erntete eine flotte und unerwartete Beleidigung von dem Opa im Auto: "Halt die Fresse, sonst halt ich dir was vors Maul, sagt er", berichtete Kretschmer in einem gestellten bayerischen Dialekt und ergänzte schmunzelnd: "Ich war so erschüttert."
Guido Maria Kretschmer erntet fiese Grimasse
Ungläubig habe er sich selbst gefragt: "Wie redet er mit mir?"
Beim Aussteigen hätte der Opa immer noch keine Einsicht gezeigt, so der Modedesigner. Dagegen hätte er ihm beim Gehen sogar eine unfreundliche Grimasse entgegengebracht. "Ich hätte heulen können. Ich habe dann die ganze Zeit noch einen Parkplatz gesucht."
Ob er nach langem Hin und Her dann noch eine Parklücke gefunden hat, das klärte der Wahl-Hamburger nicht mehr auf.
Ein gebrauchter Tag schien dieser Münchenbesuch für den 60-Jährigen aber auf alle Fälle gewesen zu sein.
Titelfoto: Screenshot Instagram/feinstoff.podcast