Irre Vorhersage! Wahrsagerin prophezeit Guido Maria Kretschmer große Begegnung - und behält recht

Hamburg - Zufall oder doch übernatürliche Kräfte? Guido Maria Kretschmer (60) hatte bereits zahlreiche Begegnungen mit verschiedensten Menschen in seinem Leben. Doch eine davon bleibt ihm bis heute ganz besonders in Erinnerung.

Guido Maria Kretschmer (60) war in seinen jungen Jahren bei einer Wahrsagerin. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Kurz nachdem sich der Designer und sein Mann Frank Mutters (70) damals kennenlernten, waren sie gemeinsam auf Reisen. Dabei legte das Paar auch einen Stopp bei einer gemeinsamen Freundin im Allgäu ein. Im Zuge dessen lernten sie eine Bekannte dieser Freundin kennen, die nach eigenen Angaben hellsichtige Fähigkeiten hatte.

Nach zunächst netten Gesprächen bei ihr zu Hause traf die Frau am Ende des Abends doch tatsächlich auch eine Vorhersage für die Zukunft des Designers: "Sie machen noch einen Abstecher morgen. Wissen Sie, mit wem Sie morgen abendessen werden? Mit Karl Lagerfeld", gibt der 60-Jährige die Frau in seinem Podcast "feinstoff" wieder.

Doch der Designer zeigte sich zunächst skeptisch. "Ich dachte, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was für eine irre Frau." Doch zu diesem Zeitpunkt wusste Guido noch nicht, dass sich die Vorhersage doch tatsächlich bewahrheiten würde. Am nächsten Tag machte sich der "Shopping Queen"-Juror auf den Weg zum Flughafen.

"Und am Flughafen treffe ich die damalige Chefredakteurin der Bunten." Die beiden kannten sich bereits von diversen Veranstaltungen. "Und dann sagte sie: 'Ach Guido, heute Abend habe ich eine Preisverleihung für junge Designer. Möchtest du nicht mit?'" Das ließ sich der junge Guido nicht zweimal sagen und buchte noch am Flughafen seinen Flug um.