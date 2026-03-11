Spezielles Talent: Guido Maria Kretschmer bald als Wett-Kandidat bei "Wetten, dass..?"?

Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) bald bei " Wetten, dass..? "? Der Modedesigner plauderte aus dem Nähkästchen, dass er ein ganz spezielles Talent hat.

Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) erzählte in seinem Podcast von seinem besonderen Talent. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

In der aktuellen Folge seines Podcasts "feinstoff" erklärte der "Shopping Queen"-Juror auf einmal, dass er eine sehr besondere Fähigkeit habe, die auch für eine Wette bei "Wetten, dass..?" reichen könnte.

Der Designer berichtete von einer Begegnung mit einem Mönch in Mailand und begann plötzlich, ausführlich über dessen Kleidung zu sprechen.

Denn der 60-Jährige habe ganz genau gewusst, dass der Mann vor ihm ein Franziskanermönch war, das erkannte er an seiner braunen Kutte. Mit Mönchskleidung würde sich der Modedesigner gut auskennen.

"Ich könnte übrigens bei 'Wetten, dass..?' auftreten, bei den Kaulitz Boys", erklärte der Designer ganz bescheiden.