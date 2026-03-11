Spezielles Talent: Guido Maria Kretschmer bald als Wett-Kandidat bei "Wetten, dass..?"?
Hamburg - Guido Maria Kretschmer (60) bald bei "Wetten, dass..?"? Der Modedesigner plauderte aus dem Nähkästchen, dass er ein ganz spezielles Talent hat.
In der aktuellen Folge seines Podcasts "feinstoff" erklärte der "Shopping Queen"-Juror auf einmal, dass er eine sehr besondere Fähigkeit habe, die auch für eine Wette bei "Wetten, dass..?" reichen könnte.
Der Designer berichtete von einer Begegnung mit einem Mönch in Mailand und begann plötzlich, ausführlich über dessen Kleidung zu sprechen.
Denn der 60-Jährige habe ganz genau gewusst, dass der Mann vor ihm ein Franziskanermönch war, das erkannte er an seiner braunen Kutte. Mit Mönchskleidung würde sich der Modedesigner gut auskennen.
"Ich könnte übrigens bei 'Wetten, dass..?' auftreten, bei den Kaulitz Boys", erklärte der Designer ganz bescheiden.
Guido Maria Kretschmer mit besonderer Wett-Idee
"Die müssten mich nur hinsetzen und dann könnte ich als Wette machen: Du zeigst mir nur ein Stück Stoff, und ich wüsste sofort, aus welchem Kloster die kommen, was deren Geschichte ist, wie deren Habit aussieht", so der 61-Jährige.
Der Modedesigner würde sich in diesem Gebiet gut auskennen, beteuerte er mehrfach.
Wenn dies nicht wie eine direkte Bewerbung an die beiden Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom klingt, die im Dezember dieses Jahres eine neue Folge "Wetten, dass..?" moderieren werden.
Auf Instagram wird die Aussage des Modedesigners noch einmal mit der Beitragsunterschrift "Bewerbung ist raus" unterstrichen.
Ob die beiden Musiker diese "offizielle" Bewerbung des Modedesigners annehmen?
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa