Madame Tussauds: Guido Maria Kretschmer enthüllt neue Wachsfigur von Fashion-Ikone

Berlin - Madame Tussauds in Berlin hat eine neue Attraktion: Mode-Papst Guido Maria Kretschmer (58) enthüllte am Montag eine lebensgroße Wachsfigur der "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74).

Auch der Wachs-Zwilling des "Shopping Queen"-Moderators selbst ist bei dieser Gelegenheit in den neu gestalteten Fashion-Bereich von Madame Tussauds mit umgezogen. Die Wachsfigur von Heidi Klum (50) ist ebenfalls dort zu finden.

Die Aufnahme dieser schillernden Persönlichkeit der Modewelt in seine Sammlung versteht das Museum als eine "Hommage an Wintours bedeutende Rolle in der Modeindustrie", wie es in einer Mitteilung von Madame Tussauds heißt.

Anna Wintour diente als Inspiration für den Kinohit "Der Teufel trägt Prada", in dem die von Meryl Streep (74) gespielte Figur deutlich an Wintour erinnert.

Guido Maria Kretschmer hatte sichtlich Spaß bei der Eröffnung. © Madame Tussauds Berlin

"Mode ist eine Form der Kunst, die Menschen inspiriert und verbindet. Madame Tussauds schafft mit dem neuen Fashionbereich eine einzigartige Möglichkeit, die Ikonen der Mode in einem neuen Licht zu erleben", so Kretschmer.

In monatelanger Handarbeit wurde die Figur in London gefertigt. Bis zu 20 Künstler arbeiteten dabei am Wachsebenbild von Anna Wintour.

"Wir mussten nicht lange überlegen, in welcher Position wir sie darstellen wollen: Natürlich sitzt sie in der Front Row, um die neueste Fashionshow zu sehen. Eine grandiose Figur, die sich perfekt hier einfügt und dem Original in nichts nachsteht", zeigte sich Nadja Troublefield, General Managerin des Madame Tussauds Berlin, erfreut.

Die neue Wachsfigur kommt zum richtigen Zeitpunkt: Ab dem 5. Februar wird Berlin bei der "Berlin Fashion Week" wieder zur Mode-Hauptstadt der Welt.