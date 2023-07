Zeitreise mit Guido Maria Kretschmer: So sahen der Mode-Guru und sein Frank in den 80ern aus

"Mein Frank und ich sind heute 38 Jahre zusammen… Lang lebe die Liebe!!", schrieb Guido unter das Throwback-Bild und fügte noch ein gemeinsames aktuelles Foto an.

Anlässlich ihres Jahrestages am 4. Juli postete Guido auf Instagram ein gemeinsames Foto aus den Achtzigerjahren, in denen sich die Verliebten kennengelernt hatten.

Wie glücklich die beiden in ihrer langjährigen Beziehung sind, zeigen die zwei Turteltauben immer wieder mit süßen Pärchenbildern auf Social Media .

Guido (58, l.) und sein Frank (68) sind glücklich miteinander verheiratet. © Instagram/Screenshot/guidomariakretschmer

Auch auf dem aktuellen Bild herzen sich die beiden Turteltauben liebevoll und lächeln glücklich in die Kamera.

Fast vier Jahrzehnte später scheint ihre Liebe zueinander immer noch leidenschaftlich zu sein; denn auf dem Pärchenbild ist ihre langjährige Vertrautheit deutlich zu erkennen.

Die Fans überhäuften Guido und seinen Frank mit Glückwünschen und freuten sich für den Designer, dass er seinen Seelenpartner bereits in so jungen Jahren gefunden hatte.

"Ihr seid mit eurer Liebe so vielen ein Vorbild", schwärmte eine Userin.

Anlässlich Franks Geburtstag am 26. Mai fand Guido süße Worte für seine bessere Hälfte und zeigte damit einmal mehr, wie nah sich die beiden stehen: "Happy Birthday an den tollsten Menschen, den ich in meinem Leben getroffen habe… Du bist mein größtes Glück!"

Im Jahr 2018 gaben sich der lustige "Shopping Queen"-Moderator und sein Frank auf Sylt vor einer Schar prominenter Freunden das Ja-Wort.