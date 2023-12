Gunther Emmerlich tot: So reagieren seine Promi-Kollegen

Dresden - Völlig überraschend wurde am heutigen Mittwoch der Tod von Gunter Emmerlich im Alter von 79 Jahren bekannt. Der Schock war groß. Viele Promi-Kollegen nahmen zumindest virtuell mit einigen lieben Worten Abschied.

"Seine Stimme war unverwechselbar", befindet "Riverboat"-Moderator Wolfgang Lippert (71). In der MDR-Sendung war der Ausnahmekünstler noch vergangene Woche zu Gast . "Mit seinem charmanten Wesen nahm er seit Jahrzehnten das Publikum für sich ein."

"Gunther Emmerlich hat Sachsen zum Klingen gebracht", befindet der MP des Freistaats, Michael Kretschmer (48, CDU). "Wir verlieren einen großen Unterhaltungskünstler und begnadeten Opernsänger. Er verkörperte die sächsische Lebensfreude und brachte sie den Menschen in ganz Deutschland näher."

Martin Dulig (49, SPD), der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Sachsen , schrieb beispielsweise auf X (ehemals Twitter): "Sein Talent und seine Leidenschaft für Musik und Kunst werden uns ebenso fehlen, wie seine tiefe Überzeugung als aufrechter Demokrat."

Der Chemnitzer Detlef Müller (59, SPD), stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, nennt Emmerlich "eine Institution, gerade in und für Sachsen".

Emmerlichs Show-Kollege Volker Heißmann (54) dankte dem Star-Sänger "für die vielen schönen Sendungen, die wir zusammen machen durften".

"Danke für die lustigen Abende in geselliger Runde in Dresden, Fürth, Volkach und an vielen anderen Orten! Gute Reise über den Regenbogen!"