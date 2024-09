Happy Birthday! Hollywood-Beauty (58) feiert sich im knappen Badeoutfit

Salma Hayek (58) veröffentlichte zu ihrem Geburtstag eine ganze Fotoreihe. © Screenshot/Instagram/salmahayek

Die Star-Schauspielerin ("From Dusk till Dawn") ließ sich zu ihrem 58. Ehrentag auf einer Yacht die Sonne auf die Haut scheinen und beglückwünschte sich auf ihren Social-Media-Kanälen selbst.

"Happy 58th birthday to me!", postete Hayek bei Instagram und veröffentlichte ein ganzes Fotoset, das die gebürtige Mexikanerin in verschiedenen Bademoden und Posen zeigt.

Dabei wird vor allem eines klar: Egal ob bunter Einteiler oder zweifarbiger Bikini - die 58-Jährige kann alles tragen. Und wer glaubt, die Hollywood-Latina hat in ihren Fotoalben gekramt und eine Auswahl der besten Bilder aus vergangenen Tagen zusammengestellt, dem nahm Salma Hayek direkt den Wind aus den Segeln.

Alle Fotos seien aktuell, keines sei von früher, schrieb die Schauspielerin unter ihren Insta-Post.