Harry Styles unterbricht sein Konzert: Der Grund begeistert das ganze Stadion

Cardiff (Vereinigtes Königreich) - Immer wieder überrascht Harry Styles (29) seine Fans im Rahmen seiner "Love on Tour"-Tournee mit witzigen Aktionen auf der Bühne. So verhalf er einer Zuschauerin bereits bei der Gender Reveal, indem er das Geschlecht ihres ungeborenen Babys enthüllte, gibt seinen Supportern regelmäßig Beziehungstipps und sorgt dafür, dass die Konzert-Besucher genug Wasser trinken. Am Dienstag übertraf sich der Mega-Star jedoch wieder einmal selbst.