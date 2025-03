Hayley hatte ihre tote Mutter (†61) gefunden: Hasselhoff-Töchter sprechen über ihren Schmerz

Pamela Bach-Hasselhoff (†61) zwischen ihren Töchtern Taylor-Ann (34, r.) und Hayley (32, l.) im Jahr 2018. © TOMMASO BODDI/AMERICAGetty Images via AFP

Hayley Hasselhoff (32) war es gewesen, die ihre eigene Mutter am 5. März tot in deren Haus aufgefunden hatte. "Schreiend und weinend" wurde sie von Nachbarn vor dem Anwesen ihrer Mutter gesehen.



Inzwischen hatte sie einige Tage Zeit, um den schrecklichen Verlust zu verarbeiten, doch an Normalität ist noch lange nicht zu denken: "Du warst meine größte Stütze, so wie ich deine war", schrieb sie in dieser Woche in ihrer Instagram-Story.

"Morgens ist es am schwierigsten, weil ich sofort nach dem Aufwachen zum Telefon gerannt bin, um dich anzurufen, egal, wie spät es ist und wo ich mich befand. Du warst immer da", erinnerte sich die 32-Jährige.

Hayley und Taylor-Ann Hasselhoff (34) gingen aus der Ehe (1989 bis 2006) von Pamela Bach-Hasselhoff und Hollywood-Star David Hasselhoff (72) hervor. Auch die Ältere der Schwestern zollte ihrer Mutter mit einem emotionalen Post in den sozialen Medien Tribut.