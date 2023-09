Heidi Klum plaudert aus dem Nähkästchen: Tom sieht "nackt am besten aus"

Heidi Klum hat über ihre Vorlieben gesprochen und offenbart, wie sie ihren Tom am liebsten hat.

Von Karolin Wiltgrupp

Los Angeles - Selbst nach fünf Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe wirken Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) glücklich wie am ersten Tag. Ihr Rezept für eine gute Ehe hat die Modelmama bereits vor einer Weile verraten. Nun plauderte Heidi über ihre Vorlieben und verriet, was sie an ihrem Ehemann besonders gut findet.

Heidi Klum (50) findet ihren Tom (34) nackt am schönsten. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa In einem exklusiven Interview mit dem Promi-Magazin "People" hat Heidi Klum wahrlich kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn es um ihr Liebesleben geht, ist die 50-Jährige besonders redselig. Das liegt vermutlich daran, dass die quirlige Blondine mit der markanten Stimme einfach glücklich ist. Und das zeigt das Paar auch ganz unverblümt in der Öffentlichkeit. Nun hat die GNTM-Jurorin verraten, wann sie ihren Göttergatten am attraktivsten findet: "Tom sieht nackt definitiv am besten aus. Nein, also er sieht in allem gut aus. Ich finde ihn super hübsch." Heidi Klum Busen-Wackler beim Dinner-Date: Heidi Klum lässt "Hans und Franz" tanzen Zudem offenbarte Heidi, dass sie überhaupt nicht auf Männer abfährt, die nur auf ihren Körper achten: "Ich liebe es tatsächlich, wenn er ein bisschen pummelig ist. Ich will niemanden, der sich den ganzen Tag Sorgen um seine Muskeln macht. Für mich bedeutet Männlichkeit, wenn es etwas mehr gibt."

