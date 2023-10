Mit 18 Jahren: Heidi Klum teilt freizügige Throwback-Fotos!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Hättet Ihr sie erkannt? Supermodel Heidi Klum (50) hat in ihrer Fotokiste gekramt und einige Schnappschüsse aus jungen Jahren mit ihren Fans geteilt.

Die abfotografierten Polaroids zeigen: Heidi hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. In unterschiedlichsten Posen rekelt sie sich in ihren knappen Outfits, strahlt in die Kamera und scheint sichtlich Spaß an ihrer Arbeit zu haben.

Die gebürtige Bergisch Gladbacherin hatte 1992 in Thomas Gottschalks (73) Late Night Show den Wettbewerb "Model 92" gewonnen, der vom Frauenmagazin "Petra" sowie einer New Yorker Modelagentur ins Leben gerufen worden war und der damals 18-jährigen Klum zu ihrem internationalen Durchbruch verholfen hatte.

"Ähnlich wie ich mir Fotos und Videos von Models für GNTM ansehe, so waren diese Fotos meine Bewerbungsfotos für meinen Model-Wettbewerb von 1992", schrieb die Modelmama zu den mehr als 30 Jahre alten Schnappschüssen.

Die freizügigen Aufnahmen des Models in Bademode stammen aus dem Jahr 1992 und waren Heidis Türöffner für ihre erfolgreiche Model-Karriere, wie die heute 50-Jährige bei Instagram verriet.

In verschiedenen Badeanzügen posiert Heidi Klum für die Kamera, blickt mal ernst, mal lächelnd verspielt in die Linse und präsentiert ihr Gesicht sowie ihren Körper aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Heidi Klum hat in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

"Meine Mom hat mir eine Kiste mit vielen alten Fotos aus dem Keller mitgebracht", erklärte das Model die Flut an Erinnerungsbildern auf seinem Instagram-Kanal.

Denn neben den Bewerbungsfotos für ihre Modelkarriere postete Heidi auch ein Porträt, das sie als Teenager zeigt: "Ich mit 16 Jahren", schrieb die GNTM-Chefin zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie als Jugendliche zu sehen ist.



Heidi Klum, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, teilt im Netz häufig private Einblicke in ihren Alltag und lässt ihre Follower regelmäßig an ihrer Arbeit als Model, Moderatorin und Jurorin teilhaben.



Daneben nimmt die Vierfach-Mama ihre Fans aber auch gerne in ihr Familienleben mit ihren Kindern, ihren beiden Fellnasen und Ehemann Tom Kaulitz (34) mit - oder schwelgt mit privaten Throwback-Fotos in Erinnerungen an vergangene Modeltage.