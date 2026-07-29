Ehefrau von Heinz Hoenig macht bei Realityshow mit: Das ist der Grund
Blankenburg - Heinz Hoenigs (74) Ehefrau Annika (41) ist schon bald in der SAT.1-Realityshow "Die Villa der Versuchung" zu sehen. Ihr geht es vor allem um eins: Geld.
Nach der plötzlichen Erkrankung von Heinz Hoenig und den damit verbundenen Krankenhausaufenthalten wurde das Geld knapp für die vierköpfige Hoenig-Familie, denn der "Das Boot"-Star war nicht krankenversichert.
Zwar kamen Freunde, Verwandte und sogar Fans zu Hilfe und spendeten Tausende Euro, doch das reichte hinten und vorn nicht.
"Unsere Reserven waren total aufgebraucht", packt Annika Kärsten-Hoenig jetzt in einem Interview mit "Bunte" aus. "Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen."
Als die Anfrage kam, bei "Villa der Versuchung" teilzunehmen, hatte sie sofort Ja gesagt. "Natürlich geht es ums Geldverdienen."
Sie sei "dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen".
Annika Hoenig bei "Villa der Versuchung": Wie viel bleibt vom Preisgeld übrig?
Annika und Heinz sind große Fans von Reality-TV. Der 74-Jährige nahm vor zwei Jahren noch am Dschungelcamp teil, bevor er aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste.
Deswegen unterstütze er seine Frau nun eifrig, berichtet die 41-Jährige. "Anni, fahr los, das ist deine Chance!", soll er zu ihr gesagt haben.
Bei "Villa der Versuchung", moderiert von Verona Pooth (58), werden 14 Prominente in einer Luxus-Villa eingesperrt, ihnen steht allerdings nur das Nötigste zur Verfügung. Es gibt einen Jackpot von 250.000 Euro zu gewinnen - doch jeder noch so kleine Luxus kostet.
Eine Zigarette 150 Euro, die Nutzung vom Pool schon mal 3000 Euro - alle Summen werden vom Preisgeld abgezogen. Das, was übrig bleibt, wird unter den Teilnehmern aufgeteilt.
Neben Annika Hoenig hoffen beispielsweise auch Schauspielerin Jenny Elvers (54) oder Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) auf ein großes Preisgeld. Die Show läuft am 3. August um 20.15 Uhr auf SAT.1 an.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa