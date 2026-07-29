Ehefrau von Heinz Hoenig macht bei Realityshow mit: Das ist der Grund

Blankenburg - Heinz Hoenigs (74) Ehefrau Annika (41) ist schon bald in der SAT.1-Realityshow "Die Villa der Versuchung" zu sehen. Ihr geht es vor allem um eins: Geld.

Heinz Hoenigs (74) Ehefrau Annika nimmt aus Geldsorgen an der Realityshow "Villa der Versuchung" teil. © Henning Kaiser/dpa

Nach der plötzlichen Erkrankung von Heinz Hoenig und den damit verbundenen Krankenhausaufenthalten wurde das Geld knapp für die vierköpfige Hoenig-Familie, denn der "Das Boot"-Star war nicht krankenversichert.

Zwar kamen Freunde, Verwandte und sogar Fans zu Hilfe und spendeten Tausende Euro, doch das reichte hinten und vorn nicht.

"Unsere Reserven waren total aufgebraucht", packt Annika Kärsten-Hoenig jetzt in einem Interview mit "Bunte" aus. "Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen."

Als die Anfrage kam, bei "Villa der Versuchung" teilzunehmen, hatte sie sofort Ja gesagt. "Natürlich geht es ums Geldverdienen."

Sie sei "dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen".