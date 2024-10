Krasse Geld-Forderung im Fall Heinz Hoenig: "Wer soll das bezahlen?"

Blankenburg - Jetzt packt sie aus! Heinz Hoenigs (73) Ehefrau Annika (39) berichtet in ihrem Podcast von der vergangenen Zeit. Neben gesundheitlichen Gebrechen machte dem Pärchen auch das Geld Sorgen.

Der schwerkranke Heinz Hoenig (73) hat neben körperlichen Gebrechen auch mit Geldsorgen zu kämpfen. © Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

Die Schlagzeilen über Heinz Hoenigs kritischen Gesundheitszustand schockierten im Frühjahr ganz Deutschland. Zwischen Koma, Not-OP und fehlender Krankenversicherung gab es für ihn und seine Familie noch viele anderen Hürden.

In ihrem Podcast "24 - (K)ein Sommer in Berlin" berichtet Heinz' Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig von den letzten Monaten, in denen es um ihren geliebten Ehemann kritisch stand.

Ende April war eine Operation an der Aorta nötig - ein komplexer Eingriff, der nicht an jeder Klinik durchgeführt werden kann. So musste das Ehepaar ausführlich nach einem passenden Krankenhaus suchen.

Die Wahl fiel schließlich auf eine Klinik in Leipzig. Da der 73-jährige Hoenig aber nicht krankenversichert war, wurde dem Paar ein Kostenvoranschlag für die anstehende Behandlung geschickt.

Dann der Schock: "Ich sehe eine Zahl und ich dachte, mir haut's die Beine weg, ich kollabiere gleich. Da standen sage und schreibe 90.000 Euro!", erinnert sich die Dreifachmutter in der aktuellen Podcast-Folge.

"Dass eine Operation keine 2,50 Euro kostet ist mir schon klar, aber mit 90.000 Euro habe ich echt im Leben nicht gerechnet", so Annika, "Ich hab mir gedacht, wer von uns soll das bezahlen?"